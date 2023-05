Tennis, Giorgi ed Errani partono bene al Roland Garros

PARIGI (Francia) - Parte alla grande Camila Giorgi che vince all'esordio nel Roland Garros, superando in due set la francese Alize Cornet. L'azzurra avanza al secondo turno dove si troverà davanti sicuramente una statunitense: Danielle Collins, finalista a Melbourne nel 2022 o Jessica Pegula, numero 3 del mondo. Giorgi si aggiudica con facilità il primo parziale nonostante cinque doppi falli e due break subiti dalla francese. Nel secondo la tennista marchigiana tiene a bada i tentativi di Cornet che nel finale perde la misura del rovescio e regala il match point all'azzurra che in 6-3 6-4 dopo poco più di un'ora e mezza di gioco strappa il pass per il secondo turno.