Sinner fuori dal Roland Garros, vince Altmaier al quinto set

PARIGI (Francia) - Jannik Sinner saluta il Roland Garros al secondo turno perdendo contro il tedesco Altmaier al quinto set dopo 5 ore e 28 minuti in una partita condizionata da tanti errori non forzati da parte di Sinner, alcuni anche banali che hanno sempre tenuto a galla e dato fiducia all'avversario. Nel primo parziale l'altoatesino subisce il break (4-3) ma lo recupera subito per poi vincere al tie-break 7-0, anche nel 2° set il tedesco spinge Sinner al tie-break dove l'azzurro annulla 3 set-point ma poi cede 9-7. Sinner anche dopo aver dominato per 6-1 il 3° set continua a faticare a trovare continuità: finisce sotto 3-0 nel 4° set, rimonta piazzando un parziale di 5 giochi a 1 ma, al momento di sevire per il match, perde il servizio. Terzo tie-break della partita vinto ancora dal tedesco (7-4) che prolunga la partita al 5° set. La battaglia è serrata ma nel momento decisivo Altmaier piazza un altro break e dopo cinque match point chiude la sfida volando al terzo turno sul 7-5.