Sarà Swiatek-Muchova la finale femminile del Roland Garros

PARIGI (Francia) - La finale del torneo femminile del Roland Garros 2023 è pronta: la numero 1 al mondo Iga Swiatek affronterà la ceca Karolina Muchova (numero 46 al mondo) sabato 10 giugno alle sul campo Philippe-Chatrier. Emozionante e thriller la vittoria della Muchova contro la numero 2 al mondo Aryna Sabalenka : la ceca si è imposta con il punteggio di 7-6(5) , 6-7(5) , 7-5 dopo 3 ore e 10 di battaglia. Dopo aver pareggiato il conto dei set la Sabalenka è padrona della partita tanto da portarsi 5-2 servendo per il match sul 40-30! La Muchova annulla con un diritto incrociato stretto il match-point e da quel momento la bielorussa esce dalla partita perdendo 5 game consecutivi con la ceca che va a servire sul 6-5 tenendo a 0 il servizio e staccando il pass per la sua prima finale slam in carriera .

Swiatek implacabile, battuta anche l'Haddad Maia: terza finale a Parigi!

La polacca numero 1 del mondo Iga Swiatek ha archiviato in 2 set la brasiliana numero 14 al mondo Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 6-2, 7-6(7) dopo 2 ore e 10 minuti. Dopo aver dominato la prima frazione la Swiatek deve rimboccarsi le maniche nella seconda perché prima recupera il break di svantaggio (3-1), annulla 3 palle break sul 4-4 e si trova sotto 6-5 e servizio Haddad Maia nel tie-break. Nel momento topico la polacca non trema e vince 9-7 il tie-break mettendo a segno i punti importanti. Per la Swiatek si tratta della 4ª finale in carriera in un torneo dello Slam nonché la terza a Parigi dopo aver vinto le edizioni 2019 e 2022.