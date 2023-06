Djokovic batte Alcaraz e vola in finale al Roland Garros

PARIGI (Francia) - Il primo finalista del Roland Garros 2023 è il solito fenomenale Novak Djokovic che conquista per la settima in carriera dell'ultimo atto sulla terra francese, la trentaquattresima in uno Slam. In semifinale arriva un successo in quattro set contro un Carlos Alcaraz che dopo aver lottato per due set è costretto a mollare per un problema fisico (molto probabilmente crampi), cadendo sotto i colpi del campione serbo che dopo 3 ore e 25 minuti di gioco accede alla finale del prestigioso torneo dove affronterà uno tra Ruud e Zverev.