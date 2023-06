Djokovic dopo il Roland Garros: "Ai giovani dico prendetevi il futuro"

Novak Djokovic ha vinto per la terza volta in carriera il Roland Garros, imponendosi in tre set nella finale contro Ruud. Successo storico per il serbo, che raggiunge così quota 23 Slam in carriera. Al termine della sfida, Djokovic ha dichiarato: "Sono molto felice di poter condividere con voi questa giornata molto particolare e speciale della mia vita. Non è una coincidenza che abbia vinto il 23º Slam qui, per tutta la mia carriera è stato il più difficile da vincere e provo una grande emozione, vissuta dentro e fuori dal campo in tutti questi anni. Sono felice di essere su questo campo che è molto speciale per me".