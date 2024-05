Roland Garros, ufficiale: cancellato il programma all'aperto

PARIGI (Francia) - La pioggia persistente agli Open di Francia ha costretto gli organizzatori ad annullare le partite, o a interrompere definitivamente quelle in corso, su tutti i campi tranne i due principali, che sono dotati di copertura mobile (tra cui la sfida tra Sinner e Gasquet, in campo alle 20.15). In totale sono 23 le partite di singolare che devono essere riprogrammate.