Sinner, Musetti-Djokovic e la corsa al n° 1 della classifica ATP: "Spero che…"

Jannik Sinner, dopo essere andato avanti nel Roland Garros imponendosi in tre set contro il russo Kotov, si è presentato in conferenza stampa per parlare della sfida di oggi e non solo. L'altoatesino ha dichiarato: "Il tempo oggi era diverso rispetto agli altri giorni. Faceva molto freddo, e le palle e il campo erano molto pesanti. Per quanto riguarda il tennis, oggi mi sono sentito abbastanza bene in campo. Fisicamente sento che devo ancora migliorare un paio di cose. È molto importante riposare, soprattutto domani. Sto cercando di essere pronto per il prossimo round. È uno Slam molto fisico, quindi cerco di considerare ogni singola situazione in campo in questo momento in modo positivo. So che ci sono momenti difficili, ma bisogna accettarli e vedere il lato generale. Sicuramente ho lavorato su certi movimenti in campo. Puoi provarli un po’ in palestra, ma devi andare fino in fondo nei match perché è lì che devi muoverti bene".