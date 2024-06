Djokovic urla contro la moglie al Roland Garros? La verità

Novak Djokovic può sempre contare sul supporto in campo e fuori da parte della moglie Jelena Ristic . Durante il match contro Cerundolo , il serbo ha avuto un infortunio nel corso del secondo set, dunque sembrava spacciato, ma è riuscito a recuperare una partita che appariva ormai persa. Nel corso della partita, il tennista si è rivolto spesso al suo team, di cui fa parte anche la moglie. Tra i due è avvenuto uno scambio di parole urlate, che a molti è apparso come un litigio , ma non è stato così. Jelena ha solo cercato di calmare il giocatore serbo apparso molto nervoso.

Djokovic, le parole sulla moglie Jelena

In occasione della sfida contro Cerundolo, il serbo se l'è presa prima con il pubblico, quando dopo aver perso un punto si è lamentato del pianto di un bambino che lo avrebbe disturbato, attirando così le contestazione degli spettatori che lo hanno fischiato. Ma non è finita qui, poiché successivamente Novak si è scagliato contro gli organizzatori del torneo, quando dopo essersi infortunato al ginocchio ha chiesto al supervisor che venisse sistemato più spesso il campo. Durante il quinto set, Djokovic si è molto arrabbiato in seguito ad un errore fatto in campo, quindi ha rivolto parole di fuoco al proprio team. La moglie ha cercato quindi di calmarlo per recuperare la calma e la concentrazione. Subito dopo la partita, il serbo ha dichiarato: "Ho avuto un piccolo scambio di sorrisi con Jelena. Lei è la mia nuova psicologa".

Chi è Jelena Ristic

La moglie di Novak Djokovic è un'imprenditrice. I due si sono conosciuti quando erano ancora tra i banchi di scuola. Fondatrice insieme al marito della Novak Djokovic Foundation (fondazione benefica che si impegna ad aiutare i bambini che vivono in condizioni di povertà), Jelena è anche direttrice del ORGNL magazine, una piattaforma a supporto della creatività e originalità. Il matrimonio con Djokovic è avvenuto nel 2014, e hanno due figli, Stefan e Tara. anche Jelena è molto sportiva: pratica tennis, sci, corsa, arrampicata e palestra.