Troppa Swiatek per Paolini: Jasmine cede in due set, Roland Garros alla polacca

Jasmine Paolini viene sconfitta in finale da Iga Swiatek in due set col punteggio di 6-2, 6-1: alla tennista toscana non riesce una clamorosa impresa contro la numero 1 al mondo che alza al cielo il suo quarto Roland Garros personale, il terzo consecutivo. In poco più di un'ora, la tennista polacca ha liquidata l'azzurra conquistando complessivamente ben cinque break e dieci game consecutivi. Adesso toccherà alla finale del doppio maschile dove Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno Marcelo Arevalo e Mate Pavic.