Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

L'Italia continua a stupire tutti al Roland Garros. Domani alle 16:30 (dopo la sfida tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek) andrà in scena la finale del doppio maschile che vedrà impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic, n.9 del seeding. Gli azzurri si sono resi protagonisti di un torneo straordinario eliminando in semifinale la coppia composta da Ebden e Bopanna e ora vogliono concludere al meglio l'esperienza a Parigi con quello che sarebbe un successo storico. Per il duo italiano si tratta della seconda finale Slam consecutiva dopo quella degli Australian Open, con tutti i tifosi azzurri che si augurano però che l'epilogo questa volta possa essere diverso.