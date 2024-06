Alcaraz, orologio esclusivo sfoggiato al Roland Garros: dettagli e costo

Vincitore del Roland Garros dopo aver battuto Alexander Zverev (che ha lottato come non mai per aggiudicarsi la vittoria del Grande Slam), Carlos Alcaraz ha brillato sulla terra rossa di Parigi per poi alzare il tanto agognato trofeo. Nel farlo ha mostrato un oggetto a lui molto caro, ovvero un orologio particolarissimo ed esclusivo, che è stato attenzionato da molti amanti del genere ed intenditori. Il campione di tennis aveva infatti al polso un gioiello dell'azienda Rolex, di cui Alcaraz è ambasciatore, già indossato durante la vittoria a Wimbledon nel 2023, e anche nella sua prima vittoria in un Grande Slam, agli US Open nel 2022.

Alcaraz, orologio personalizzato superlusso al Roland Garros

Per la vittoria al Roland Garros, Alcaraz ha indossato un Cosmograph Daytona reso unico grazie alla presenza di numerosi dettagli. Realizzato in oro giallo 18 carati, tutto ciò che si vede all'interno e all'esterno del quadrante è sorprendente. Un orologio che non è disponibile acquistare direttamente da Rolex, bensì su alcuni siti web specializzati. Perché è unico l'orologio indossato da Alcaraz durante la premiazione al Roland Garros? Tra le particolarità di questo modello esclusivo anche il quadrante di colore grigio "meteorite", inclusi tre cronografi neri (ore, minuti e secondi). Un quadrante preso da un bracciale Oysterflex, realizzato in caucciù nero e con fibbia in oro giallo, e con lunetta in ceramica. In considerazione di queste (ed altre) varianti rispetto al modello standard presente sul sito Rolex, ha un costo maggiore e meno accessibile per qualsiasi tasca, portando così a triplicare il suo valore. Mentre la versione classica si aggira intorno ai 30mila euro, l'orologio di Alcaraz ha un valore di mercato tra i 91mila e i 95mila euro.