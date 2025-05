Sinner, diretta Roland Garros: esordio a Parigi con Rinderknech, risultato in tempo reale

Jannnik Sinner rientra al Roland Garros da numero 1 al mondo. Il campione azzurro, reduce dalla finale di Roma persa contro il suo vice Carlos Alcaraz , torna sul rosso di Parigi un anno dopo avere ereditato la leadership della graduatoria mondiale da Novak Djokovic . Dall’altra parte della rete c’è ora il francese numero 81 Atp e best ranking numero 42 (2022) Arthur Rinderknech . Il vincitore affronterà l'altro francese in gara Richard Gasquet , che ha sconfitto il connazionale Terence Atmane per 6-2, 2-6, 6-3, 6-0.

19:54

Sinner, da 4 anni solo vittorie agli esordi Slam

È datato invece 2021 l'ultima sconfitta all'esordio di uno Slam per Sinner, che quell'anno si arrese a Marton Fucsovics sull'erba di Wimbledon: 5-7, 6-3, 7-5, 6-3 lo score. Quanto a Rinderknech, il bilancio dei 17 esordi in uno Slam, riporta 9 sconfitte.

19:51

L'ultimo ko di Sinner con un tennista fuori dalla top 50

Rimanda a Cincinnati 2023 l'ultimo ko di Sinner contro un tennista fuori dalla top 50. In quell'occasione, il campione azzurro si arrese a Dusan Lajovic (l'unico precedente) con il punteggio di 6-4, 7-6(4). Nessun successo contro un top 10 per Rinderknech, che nell'ultimo dei 14 incontri si è arreso a Casper Ruud sul rosso di Madrid per 3-6, 4-6.

19:41

Rinderknech e quel calcio al tabellone

Non si è fatta attendere la risposta ironica di Rinderknech al sorteggio che lo ha messo davanti al numero 1 al mondo. Il francese, che sui propri profili social ha scritto "Oh Dio, e adesso che facciamo?", punta a superare il secondo turno del Roland Garros, massimo traguardo raggiunto al Major di Parigi, dove la scorsa edizione fu oltretutto costretto a ritirarsi dal match con Etcheverry rimediato dopo un calcio contro un tabellone pubblicitario.

19:31

Lehecka e Davidovich Fokina per il terzo turno

Sarà uno tra Jiri Lehecka e Davidovich Fokina ad accedere al terzo turno del Roland Garros, dove potrebbe accedere anche il numero 1 al mondo in caso di doppio successo su Rinderknech e Gasquet. Il ceco ha sconfitto Jordan Thompson per 6-4, 6-2, 6-1. Lo spagnolo, reduce dal ko di Amburgo contro Cobolli, ha invece superato il connazionale Pablo Llamas Ruiz con lo score 6-3, 6-2, 7(7)-6(4), 6-3.

19:21

Avanza la n.1 d'Italia Jasmine Paolini

Esordio vincente anche per Jasmine Paolini, che domenica 25 ha superato al terzo set Yue Yuan con il punteggio finale di 6-1, 4-6, 6-3. La numero 1 d’Italia e 2 volte campionessa a Roma, affronterà ora Ajla Tomljanović nel match in programma mercoledì 28.

19:17

Darderi, Nardi, Sonego e Zeppieri lasciano Parigi

Si ferma al primo turno l’avventura di Luciano Darderi, arresosi a Sebastian Korda con il punteggio finale di 2-6, 6-4, 3-6, 2-6. Così Giulio Zeppieri, bravo a conquistare un posto nel tabellone principale, ma caduto contro il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz: 3-6, 4-6, 2-6 lo score. Ha lottato invece fino al quinto set Lorenzo Sonego, che domenica 25 si è arreso a Ben Shelton per 4-6, 6-4, 6-3, 6-2, 6-3. Male anche Luca Nardi, che cede il turno a Fabian Marozsan per 2-6, 3-6, 6(3)-7(7).

19:11

Gasquet batte Atmane: sfiderà uno tra Sinner e Rinderknech

Si è concluso il match fra Richard Gasquet e Terence Atmane, con l'ex numero 7 al mondo che si impone al quarto set per 6-2, 2-6, 6-3, 6-0. Sarà lui ad affrontare il vincitore della sfida fra Sinner e Rinderknech. Il Philippe Chatrier torna dunque libero per l'ingresso in campo del numero 1 al mondo, atteso insieme all'avversario per le 20.15.

19:07

Cobolli, Arnaldi e Passaro attesi martedì 27

Il neo campione di Amburgo Flavio Cobolli, debutterà al Roland Garroa contro Marin Cilic. Il programma della giornata vede anche Matteo Arnaldi, reduce dal ko ai quarti di Ginevra contro Novak Djokovic, affrontare Felix-Auger Aliassime. Così anche Francesco Passaro, che esordirà contro Jesper de Jong.

18:59

Musetti e Gigante in campo mercoledì. Eliminato Fritz!

Quanto all’altro top ten azzurro, Lorenzo Musetti è atteso mercoledì 28 maggio nell’incontro valido per il secondo turno dello Slam parigino. Dopo il successo all’esordio del 25 maggio contro Yannick Hanfmann, sconfitto per 7-5, 6-2, 6-0, il numero 7 al mondo affronterà il numero 122 Atp Daniel Galan. Lo stesso giorno scenderà in campo Matteo Gigante, che dopo avere superato le qualificazioni, ha sconfitto Benjamin Hassan per 6-4, 6-2, 6-0. L'azzurro classe 2002 sfida ora Stefanos Tsitsipas. Il Roland Garros perde invece il suo primo top ten, dopo l’inaspettata la sconfitta del numero 5 Taylor Fritz contro il Daniel Altmaier che nella graduatoria mondiale si colloca al 63º posto: 5-7, 6-3, 3-6, 1-6 lo score.

18:57

Il ritorno al Philippe Chatrier da n. 1

L’appuntamento di Sinner sul Philippe Chatrier, è il primo banco di prova dopo il rodaggio completato al Foro Italico, dove il numero 1 al mondo ha dovuto misurarsi sul campo dopo 3 mesi di digiuno. A Roma, l’azzurro ha sofferto qualche sbavatura contro Mariano Navone e Jesper De Jong, prima di superare Francisco Cerundolo e travolgere Casper Ruud, con una prestazione che ha rilanciato le aspettative sul cammino agli Internazionali. La prima sbandata nel primo set contro Tommy Paul, ha rimesso in dubbio nonostante la rimonta il pieno recupero della condizione. Infine, il crollo nel secondo parziale contro il numero 2, che lo stesso Sinner ha poi giudicato “l’avversario da battere a Parigi”.

18:55

Sinner-Rinderknech: i precedenti

Sinner e Rinderknech si affrontano per la quarta volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta 2 successi per l'azzurro, uscito vincitore dai match validi per il round robin dell'Atp Cup nel 2022 (6-3, 7-6(3)) e per i quarti dell'European Open nel 2021 (6-4, 6-2). Rimanda invece al loro primo incontro la vittoria del francese, quando nel 2021 si aggiudicò il secondo turno di Lione(6-7(7), 6-2, 7-5).

Stade Roland Garros, Parigi.