Sinner-Lehecka: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

PARIGI (Francia) - Jannik Sinner torna in campo sabato verso l'ora di pranzo per giocarsi il pass ottavi di finale al Roland Garros. Il tennista numero 1 al mondo affronterà il ceco Jiri Lehecka (numero 34 al mondo), avversario che conosce bene essendo stato il suo sparring partner agli Internazionali d'Italia. Dopo la netta vittoria contro il veterano Richard Gasquet Sinner ha parlato della partita che lo attende sabato tenendo, come sempre, alta la concentrazione: "Il prossimo turno sarà molto più fisico, dovrò fare tante scelte giuste per vincere, sarà un passo importante. Finora ho avuto segnali positivi, questo mi serve. A questo punto conta poco essersi allenato poco fa con un giocatore (Lehecka a Roma), anche perché era il primo allenamento dopo tanto contro un giocatore forte, e le sensazioni non erano le stesse che ho avuto a fine torneo. Sarà una partita tosta, oggi ha giocato un ottimo tennis, ma credo che la cosa più importante sarà prepararsi al meglio. Dipende poi anche se fa caldo o freddo, abbiamo visto che le condizioni possono cambiare. Ma devo alzare il livello se voglio giocare alla pari ". Nell'altro match di terzo turno, quello che si incrocia con la sfida di Jannik, si affrontano Andrei Rublev ed il beniamino di casa Arthur Fils il quale è riuscito ad evitare la sessione serale per poter vedere il suo Paris Saint-Germain in finale di Champions League contro l'Inter.

Sinner-Lehecka i precedenti

Sinner e Lehecka si affrontano per la 3ª volta in carriera con il parziale che recita 2-0 in favore del tennista azzurro. Entrambe le sfide sono andate in scena nel 2024, entrambe sul cemento ed entranmbe ai quarti di finale con Jannik che si è imposto ad Indian Welss (6-3, 6-3) e a Pechino (6-2, 7-6).

Sinner-Lehecka: dove vederla

Il match fra Sinner e Lehecka, valido per il 3° turno del Roland Garros, è il 2° match in programma sul campo Suzanne-Lenglen nella giornata di sabato 31 giugno che si aprirà alle 11:00 con la sfida Andreeva-Putinsteva. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali dedicati Sky su Eurosport (210 o 211) e in streaming sulle piattaforme Now, Dazn e Discovery +.