Sinner-Rublev, Roland Garros: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Quella in programma domani sarà il decimo confronto tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, con l'azzurro avanti 6-3 . L'ultima sfida risale allo scorso anno, nei quarti di Cincinnati, nel match vinto in rimonta 4-6, 7-5, 6-4 dall'altoatesino, ma c'è un precedente proprio negli ottavi del Roland Garros: era il 2022 e in quell'occasione a imporsi - per forfait sul punteggio di 1-6, 6-4, 2-0 - fu invece il russo.

Quando si gioca e dove vederla

La sfida tra Jannik Sinner e Andrey Rublev è in programma lunedì 2 giugno e sarà l'ultima di quelle in programma sul Philippe Chatrier: pertanto, non andrà in scena prima delle 20.15. Come tutte le altre partite dello Slam parigino, anche l'ottavo di finale tra l'azzurro e il russo verrà trasmesso in Italia in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky, ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now, Dazn e Discovery+. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

