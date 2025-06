Chiude anche questa in 3 set Jannik Sinner , che supera Aleksandr Bublik con lo score 6-1, 7-5, 6-0, tornando così in semifinale al Roland Garros (la sesta Slam in carriera) dove a fermarlo lo scorso anno fu Carlos Alcaraz al quinto parziale. Un match che ha visto il kazako numero 43 Atp, che aveva già stravolto i pronostici contro Alex de Minaur e Jack Draper , giocare grandi smorzate e dritti imprevedibili che hanno messo in difficoltà il numero 1 nel secondo parziale. Il campione azzurro fa però appello alla forza mentale e mantenendo alta l’attenzione torna a prendersi le redini dell'incontro. L’altoatesino affronterà il vincitore del match fra Alexander Zverev e Novak Djokovic in programma nella fascia serale di mercoledì 4 giugno.

18:18

Sinner: "C'è stato poco ritmo, ma sono contento"

Queste le parole di Sinner al termine del match: "Ci eravamo già affrontati altre volte, ma contro avversari del genere non sai mai cosa aspettarti. Ho cercato di essere il più continuo possibile. Le condizioni erano particolari. Mi sono scaldato con il tetto chiuso e poi è uscito il sole. Lavoro molto sulla consistenza del gioco. In partite del genere è importante sbagliare poco. C'era poco ritmo e sono contento di essere in una semifinale Slam".

18:07

Sinner è in semifinale!

Jannik Sinner torna in semifinale al Roland Garros. Sul rosso del Philippe-Chatrier, il numero 1 al mondo supera Aleksandr Bublik con lo score finale 6-1, 7-5, 6-0.

18:04

Terzo break del n.1: 5-0

Sinner vola sul 5-0 al Roland Garros: semifinale a un passo.

18:01

Sinner in fuga per la semifinale

Tiene il turno di battuta Sinner, che con il quinto ace si porta sul 40-15. Poi, la prima smorzata del match che vale il 4-0.

17:57

Secondo break Sinner: 3-0

Sul 40-0, Bublik cancella la prima palla break con una gran volée. Poi, una prima al centro per il 40-30 e un altro servizio vincente che trascina il gioco ai vantaggi, dove il kazako stacca però la spina e fatica nel gioco di gambe.

17:50

Bublik imprevedibile, ma Sinner tiene il servizio

Con il quarto ace del match, Sinner si porta sul 40-0. Bublik rientra nel game e con un gran dritto va sul 40-30. Poi, l'azzurro gioca lo smash a rimbalzo sul lob del kazako e tiene il servizio.

17:46

Break del n.1

Molto più sciolto Sinner, che guadagna due palle break: all'azzurro basta la prima.

17:44

Al via il terzo set

Comincia il terzo parziale del match Sinner-Bublik.

17:42

Doppio vantaggio Sinner: 2-0

Sinner chiude a zero il game e si aggiudica il secondo parziale del match, di gran lunga più combattuto del primo, per 7-5.

17:38

Break Sinner!

Sale in risposta Sinner, che guadagna due palle break. Bublik cancella la prima, ma con il quarto doppio fallo cede il servizio all'azzurro che serve ora per il set.

17:36

Sinner ritrova la calma: 5-5

Ancora Bublik, a segno con un rovescio in diagonale. Sinner conduce con lucidità un attacco di dritto e pareggia i conti. La steccata del kazako vale poi il 30-15 per l'azzurro, che con un servizio in kick e un dritto vincente tiene il turno di battuta.

17:30

Bublik non molla e tiene il servizio: 4-5

Con un dritto da una parte e una smorzata dall'altra, Bublik guadagna il primo 15. Poi, un altro dritto vincente e un servizio a 218 km/h valgono il 40-0. Sinner rientra nel gioco con una risposta vincente, ma con il terzo ace al centro il numeo 43 tiene il turno di battuta.

17:28

Che fatica Sinner, ma il n.1 tiene il servizio

Continua a sbagliare Sinner, che sul 40-30 viene trascinato ai vantaggi dall'ennesima grande smorzata di Bublik. Il n.1 mostra i muscoli e guadagna il primo vontaggio con una volée di rovescio. Poi, l'errore del kazako che consente all'azzurro di tenere il servizio.

17:21

Di nuovo avanti Bublik: 4-3

Gran colpo di Bublik che guadagna il primo 15, salvo poi regalare il punto a Sinner sbagliando un facile passante. Sul 30 pari, l'azzurro ripropone la risposta in chop che vale la prima palla break, ma la volée del n.1 si spegne sottorete. Ai vantaggi, il kazako conduce un grande scambio da fondo per poi chiudere un dritto lungolinea: gran punto del numero 43 Atp. Poi, con grande precisione, Bublik tiene il turno di battuta.

17:16

Sinner tiene il turno di battuta: 3-3

Servizi impeccabili di Sinner, che si porta agevolmente sul 30-0. Poi, la bella risposta di Bublik per il 30-15. La seconda risposta di rovescio del kazako va oltre la linea e sul 40-15 l'azzurro è chirurgico.

17:12

Che smorzate di Bublik: 2-3

Ancora prime vincenti per Bublik, che con un'altra grande smorzata si porta sul 30-0. Palla che vale il quinto punto su sette smorzate giocate finora. Poi, un'altra prima per il 40-0. Il doppio fallo del kazako consente a Sinner di rientrare nel gioco, ma con il suo secondo ace il numero 43 Atp si porta sul 3-2.

17:10

Ritrova il ritmo Sinner: il n.1 tiene il servizio

Sinner tiene bene la diagonale di sinistra e ritrova il ritmo da fondo campo. Sul 40-0, Bublik indovina una risposta vincente e rientra nel gioco. Il kazako sbaglia però la seconda risposta e l'azzurro tiene il servizio.

17:06

Ancora Bublik: il kazako tiene il servizio

Deve tenere alta l'attenzione Sinner, con le risposte di Bublik che provocano altri errori dell'azzurro. Il gioco si decide ai vantaggi, dove il kazako ritrova il vantaggio.

17:02

Risponde subito Sinner: parità

Non si fa attendere la reazione di Sinner, che sul 30-0 mette a segno un rovescio lungolinea, seguito dal dritto vincente che gli consente di tenere il turno di battuta: gran gioco di gambe dell'azzurro.

16:59

Bublik tiene il servizio: 0-1

Bublik guadagna il primo 15 con una smorzata illegibile. Sinner risponde con un rovescio vincente, ma il kazako si porta avanti con un servizio e dritto, portandosi poi sul 40-0: l'errore dell'azzurro vale il primo gioco per il n.43 Atp.

16:57

Al via il secondo set

Comincia il secondo parziale del match Sinner-Bublik.

16:54

Sinner conquista il primo set: 6-1

Non approfitta di due palle break il kazako, Sinner ai vantaggi conquista il primo set del quarto di finale del Roland Garros chiudendo in 6-1 dopo 35' di gioco.

16:47

Muove il punteggio Bublik: 5-1

Sciupa un set point Jannik e ai vantaggi Bublik si aggiudica il suo primo game. Ora Sinner servirà per il set

16:42

5-0 Sinner

Per la prima volta game ai vantaggi sul servizio di Sinner, l'azzurro si affida al servizio e si avvicina alla conquista del primo set

16:35

Doppio break, Sinner sul 4-0

Due palle break a disposizione per Jannik che converte la prima e allunga ulterioremente

16:31

Consolidato il break: 3-0 Sinner

Sinner allunga e porta a casa il 3° game

16:26

Break Sinner: 2-0

Si allunga ai vantaggi il primo turno di servizio di Bublik che viene subito scippato da Sinner

16:20

Sinner avanti 1-0

Solo un 15 per Bulbik, servizio solido per Jannik che stappa l'incontro

16:18

Inizia il quarto di finale

Parte al servizio Sinner nel quarto di finale del Roland Garros contro Bublik

16:13

L'ingresso in campo di Sinner e Bublik

Entrati in campo per il riscaldamento Jannik Sinner e Alexander Bublik

16:03

Aperto il tetto sullo Chatrier

Cessata la pioggia a Parigi, si apre il tetto sul centrale. Sinner e Bublik giocheranno sotto il cielo francese senza copertura

15:55

Tra poco Sinner-Bublik

Il prossimo match sul centrale è quello tra Jannik Sinner e Alexander Bublik

15:54

Boisson in semifinale, Andreeva ko

Termina il quarto di finale del tabellone femminile con l'impresa della francese che raggiunge Coco Gauff nella semifinale del Roland Garros

15:42

Musetti-Alcaraz, la prima semifinale

Eliminati i due americani Tiafoe e Paul, Musetti e Alcaraz si sfidano nella semifinale del Roland Garros in prograama venerdì 6 giugno

15:33

Il record di Bulik

Bublik è il primo giocatore kazako nella storia ad aver raggiunto i quarti di finale in uno Slam. Attualmente n. 62 della classifica mondiale, dopo essere stato n.17 del mondo, ma grazie ai quarti a Parigi è certo del ritorno in top 50 (virtualmente n. 43 al mondo). il kazako ha un bilancio di 3 vittorie e 8 sconfitte in carriera contro avversari top 5. Oltre al successo con Draper agli ottavi, il kazako ha battuto Zverev a Montpellier 2022 e Rublev a Dubai 2024.



15:16

Numeri di Sinner

Grazie alla vittoria su Rublev agli ottavi, Sinner è diventato l'italiano con più vittorie a livello Slam nell'Era Open: 72 successi, uno in più di Fognini. Ora insegue la seconda semifinale in carriera al Roland Garros dopo lo scorso anno, quando venne eliminato da Alcaraz. Per il numero 1 del mondo una striscia aperta di 64 vittorie consecutive contro avversari fuori dalla top 20: l'ultimo ko risale a Cincinnati 2023 contro Lajovic.

15:04

Sinner dominante, Musetti può diventare numero 4

La classifica ATP live è clamorosa! Lo straordinario percorso dei due azzurri al Roland Garros certifica ancora di più il periodo d'oro del tennis italiano: ecco la top 50 aggiornata in tempo reale dopo gli ultimi incredibili risultati. In top 100 anche Bellucci e Nardi. GUARDA LA GALLERY

14:52

Storico Sinner, un anno da numero 1

L'azzurro festeggia al Roland Garros 2025 un traguardo straordinario. Solo 4 leggende come lui e per le proiezioni Atp… APPROFONDISCI

14:37

Bublik, il percorso al Roland Garros

Il kazako ha battuto l'australiano Duckworth all'esordio per poi imporsi con una rimonta straordinaria su De Minaur, vincendo al quinto set sotto 2-0. Più facile il Round 16 con Rocha e poi il capolavoro agli ottavi contro Jack Draper.

14:25

Il cammino di Sinner a Parigi

Superato il giullare Rinderknech all’esordio (6-4, 6-3, 7-5), Sinner si è poi aggiudicato il secondo turno contro Gasquet, ritiratosi ufficialmente al termine del match. Contro Lehecka un ritmo insostenibile per il ceco (6-0, 6-1, 6-2) e stesso spartito agli ottavi contro Rublev con altri set che hanno tenuto Jannik sotto le 8 ore giocate in totale in tutto il torneo.

14:14

In campo dopo Andreeva-Boisson

Sinner e Bublik scenderanno in campo sul centrale dopo Mirra Andreeva e Lois Boission, con la russa e la francese che al momento sono sul 3-3 nel primo set.



14:00

Sinner-Bublik: i precedenti

Sinner e Bublik si affrontano per la quinta volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta tre vittorie per l'azzurro, che si è imposto la prima volta nel 2021 al secondo turno di Dubai (2-6, 7-6(2), 6-4). Segue il successo dello stesso anno ai quarti di Miami (7-6(5), 6-4) e gli ottavi di Libema nel 2023 (6-4, 6-2). È andato invece al kazako l'ultimo match, disputato nel 2023 ad Halle (7-5, 2-0, rit.).

Parigi, Roland Garros