Pellegrino torna a sognare: avanti nelle quali del Roland Garros. Bene anche Cinà. Tutti i risultati

Si sono aperti lunedì 18 maggio i cancelli del Roland Garros, con il primo turno delle qualificazioni che vede scendere in campo 8 italiani, molti dei quali reduci dagli Internazionali di Roma. Tra questi Federico Cinà, che al Foro Italico si è arreso al primo turno al semifinalista di Madrid Alexander Blockx e Andrea Pellegrino, che al 1000 capitolino si è preso probabilmente le soddisfazioni più grandi in carriera eliminando l'ex top ten Frances Tiafoe e onorando il derby con il numero 1 al mondo Jannik Sinner. Sul rosso di Parigi, il siciliano ha raggiunto il secondo turno delle quali superando Yosuke Watanuki con un doppio 6-4, mentre l'azzurro classe 1997, fresco del best ranking numero 124 Atp, ha sconfitto il coetaneo Nicolas Moreno de Alboran per 6-2, 7-5. La giovane promessa azzurra attende ora di conoscere l'esito del match tra Bernard Tomic e Moez Echargui. A contendere a Pellegrino l'accesso al tabellone principale - sorteggio in programma alle ore 14 di giovedì 21 - sarà invece l'ex numero 31 Atp Lloyd Harris.