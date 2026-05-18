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Pellegrino torna a sognare: avanti nelle quali del Roland Garros. Bene anche Cinà. Tutti i risultati

Ecco il cammino degli azzurri in corsa per un posto nel tabellone principale di Parigi
3 min
Roland GarrosPellegrinoCina

Si sono aperti lunedì 18 maggio i cancelli del Roland Garros, con il primo turno delle qualificazioni che vede scendere in campo 8 italiani, molti dei quali reduci dagli Internazionali di Roma. Tra questi Federico Cinà, che al Foro Italico si è arreso al primo turno al semifinalista di Madrid Alexander Blockx e Andrea Pellegrino, che al 1000 capitolino si è preso probabilmente le soddisfazioni più grandi in carriera eliminando l'ex top ten Frances Tiafoe e onorando il derby con il numero 1 al mondo Jannik Sinner. Sul rosso di Parigi, il siciliano ha raggiunto il secondo turno delle quali superando Yosuke Watanuki con un doppio 6-4, mentre l'azzurro classe 1997, fresco del best ranking numero 124 Atp, ha sconfitto il coetaneo Nicolas Moreno de Alboran per 6-2, 7-5. La giovane promessa azzurra attende ora di conoscere l'esito del match tra Bernard Tomic e Moez Echargui. A contendere a Pellegrino l'accesso al tabellone principale - sorteggio in programma alle ore 14 di giovedì 21 - sarà invece l'ex numero 31 Atp Lloyd Harris.

Avanti anche Cecchinato e Travaglia

Bene anche l'altro palermitano in gara Marco Cecchinato, che a Parigi conserva il prezioso ricordo della semifinale 2018 - quando fu sconfitto in 3 set da Dominic Thiem - uscito vincitore dal confronto con Max Houkes per 7-6, 6-2. Così Stefano Travaglia, che avanza al secondo turno grazie al successo su Juan Pablo Ficovich, sconfitto con lo score 6-3, 6-7, 7-5.

In gara anche Stefano Napolitano, impegnato sul campo 8 con Alejandro Moro Canas. Martedì 19 toccherà invece ai primi turni di Francesco Maestrelli (Rio Noguchi), Gianluca Cadenasso (Liam Broady) e Lorenzo Giustino (Kyrian Jacquet).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roland Garros

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