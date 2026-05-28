Cobolli torna al 3º turno del Roland Garros: Wu Yibing piegato in 3 set. Chi affronta ora

Flavio Cobolli avanza a Parigi. Il numero 17 al mondo supera in 3 set il cinese numero 97 Wu Yibing con un triplo 6-4. Uno score che segue il successo all’esordio nel derby contro Andrea Pellegrino (6-4, 7-6, 6-3) e che consente all’azzurro di tornare un anno dopo al terzo turno del Roland Garros - massimo traguardo raggiunto allo Slam parigino - dove affronterà uno tra Learner Tien e Facundo Diaz Acosta, impegnati sul campo 6.
Gli italiani in campo oggi
Questi invece tutti gli altri azzurri in gara giovedì 28 maggio a Parigi, con il numero 1 al mondo Jannik Sinner che ha aperto i cancelli del centrale per contendere il terzo turno a Juan Manuel Cerundolo:
- Luciano Darderi-Francisco Comesana (campo 6, 3º match)
- Matteo Berrettini-Arthur Rinderknech (Philippe Chatrier, 4º match)
- Matteo Arnaldi-Stefanos Tsitsipas (campo 14, 4º match)
- Simone Bolelli-Andrea Vavassori/Marco Trungelliti-James Duckworth (in corso sul campo 2)