Sinner shock, fuori dal Roland Garros per un malore: Cerundolo rimonta e avanza

Lo avevamo già visto con la testa china sulla panchina del centrale, quando al termine dell'epica finale dello scorso anno Jannik Sinner aveva provato a farsi una ragione di quanto accaduto. Questa volta però non c’era alcun titolo da conquistare. Verrebbe da dire “soltanto” un secondo turno, ma con un termometro che supera i 30 gradi ogni cosa è messa in discussione. Anche la tenuta fisica del numero 1 al mondo, che passato a servire per il match sul 5-1 contro il numero 55 Atp Juan Manuel Cerundolo , vede improvvisamente spegnersi la luce e perdere i tre break di vantaggio. Neppure l’intervento dello staff e il rientro negli spogliatoi riescono a riabilitarlo: il fisico si rifiuta di rimettersi in moto e l’argentino rimanda tutto al quarto set. Qui, Cerundolo trae un’iniezione di fiducia totale dal crollo dell’avversario e domina il gioco fino a chiudere per 6-1 un set solitario. Nel quinto set non resta molto più della speranza in una miracolosa rinascita del 4 volte campione Major, che resta però intrappolato in un corpo senza più benzina. A 3 match point dal titolo lo scorso anno, a un turno di battuta dal terzo turno oggi. Anche per la leggenda azzurra il Roland Garros si conferma lo Slam maledetto, ora orfano dei primi due tennisti al mondo . E a pensare quali fossero le aspettative prima del clamoroso e altrettanto amaro ritiro di Carlos Alcaraz , guardare ora il tabellone del Major parigino fa ancora più male. Forza Jannik, la storia resta lì ad aspettarti.

Cobolli: "Si è visto che era in difficoltà"

Così Cobolli: "Credo che le condizioni siano veramente difficili, giocare con questo caldo é molto complicato.Tenere energia e lucidità per tante ore non é facile e scontato, possono esserci dei cali, ma è importante reagire e credo di averlo fatto bene. Io mi sto allenando abbastanza poco in campo, cerco di mantenere più energie per la partita. Ieri sono andato a letto prima delle 23 per cercare di dormire di più, cosa che di solito non faccio. Il sonno aiuta un po', poi la fisioterapia, la vasca e tutte le routine. Cerco di gestire tutto al meglio. Sono molto organizzato anche grazie al mio team che mi aiuta molto. Sinner? Si è visto che non era al 100%, era sopra due set e 5-1 e poi ha avuto un calo.Non so cosa sia successo, se il caldo o altro. Io ero a pranzo con il mio team e non ho visto tutto. Dispiace, ma nel tennis ci sono anche gli avversari che possono interpretare bene il match quando l'altro è in difficoltà".

Binaghi: "Orgogliosi di Sinner"

Queste le parole del numero 1 Fitp: "Voglio ringraziare Jannik Sinner per la grande sportività e il senso di responsabilità dimostrati oggi. In condizioni climatiche estremamente difficili, dopo un malore evidente, Jannik ha scelto comunque di restare in campo e di concludere la partita con rispetto per il torneo, per il pubblico e per il suo avversario. Le sconfitte fanno parte dello sport, ma il carattere e la correttezza mostrati oggi da Jannik valgono molto più del risultato. A nome della Federazione Italiana Tennis e Padel gli siamo vicini e siamo orgogliosi di lui, non solo come campione, ma anche e soprattutto per i valori che continua a trasmettere".

Zverev può sognare

Con l'uscita di scena dei primi due tennisti al mondo, l'eterno scontento Sascha Zverev può finalmente puntare al primo Slam in carriera, con un bilancio Major che riporta le finali perse a Parigi nel 2024, a Melbourne nel 2025 e allo Us Open nel 2020 - a Wimbledon mai oltre il quarto turno - . Fra i concorrenti in top ten ancora in gara, il 24 volte campione Slam di cui 3 al Roland Garros Nole Djokovic, Félix Auger-Aliassime, Ben Shelton e Alex de Minaur. Fra gli azzurri, Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Il messaggio dell'Atp

Questo il messaggio dell'Atp con cui augura una pronta guarigione al numero 1 al mondo: "Un'incredibile corsa volge al termine. Ti auguriamo una pronta guarigione Jannik".

Cerundolo: "Sono stato fortunato"

Queste le parole del numero 55 Atp, che raggiunge per la prima volta il terzo turno del Roland Garros: "Non riuscivo a vincere più di tre game, sono stato fortunato e mi dispiace per Jannik. Non so cosa sia successo, se il caldo o i crampi, spero possa recuperare rapidamente perchè merita di vincere tanti altri Slam".

Esulta Cerundolo

L'argentino ritiene ci siano le condizioni per esultare al termine di un match che gli riserva ben pochi meriti oltre il cinismo che nello sport è tuttavia sicuramente dovuto a ogni livello.

È finita, Sinner è fuori dal Roland Garros

Finisce sul centrale. Vincono il malore di Sinner, il cinismo di Cerundolo. È lo Slam maledetto, anche per il numero 1 al mondo. 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 lo score che racconta di un match ancora più amaro della finale contro Carlos Alcaraz.

Gioco Cerundolo: 1-5

L'azzurro batte un colpo conquista una palla break, ma Cerundolo rimanda tutto ai vantaggi con una smorzata irraggiungibile per le gambe di Sinner.

Terzo break Cerundolo: 0-3

Solo un miracolo può riportare Sinner in cosa per il Roland Garros.

Ora Parigi è con Jannik

Questa volta il centrale fa il tifo per l'azzurro, che vede però l'argentino consolidare il break di vantaggio: 0-2 il parziale.

Break Cerundolo

L'argentino strappa il servizio: ancora lampi di Sinner, ma è Cerundolo che porta a casa i giochi in quest'ultimo set che mette in palio il terzo turno.

Riparte il match

Al via il quinto set: Sinner al servizio.

Finisce il 4º set: 1-6

L'argentino domina un set senza avversario e rimanda tutto al quinto e decisivo set.

Break Cerundolo: Sinner attende il 5º set

L'argentino chiude anche questo sesto game. Su possibile suggerimento di Vagnozzi, Sinner risparmia quante più energie possibili in vista del quinto set, rinunciando dunque alla rimonta.

Sinner non corre più

Il crollo di Sinner è una iniezione di fiducia totale per l'argentino, che ora straripa davanti un avversario che sembra non sapere più come restare aggrappato al match: 1-4 lo score.

Break Cerundolo

Di questo passo anche il quarto set sembra indirizzato verso la più amara delle sorti: l'argentino strappa il servizio conduce per 3-1.

Cerundolo annulla 3 palle break

Sinner si trascina in campo e nonostante il minimo della resa riesce comunque guadagnare 3 palle break. L'argentino tiene però il turno di battuta. Al cambio campo, l'azzurro cerca sollievo in tutti i modi tra bevande, acqua spray e panni bagnati sul collo.

Lampi di Sinner

Cerundolo guadagna il primo 15, poi stecca la risposta. Sinner riesce allora nella smorzata e sale sul 40-15 con un dritto in scioltezza per poi metterne in campo uno ancora più difficile. L'azzurro sembra però accusare ancora una forte nausea, con le telecamere che lo riprendono mentre ha dei conati a fondo campo.

Il malore di Sinner

Sinner piegato a fondo campo

Cerundolo tiene la battuta ai vantaggi: Sinner appare stremato, piegato sulle ginocchia a fondo campo.

Sinner torna in campo: via al 3º set

L'azzurro ritorna sul centrale. Riprende il match: Cerundolo al servizio.

Cerundolo vince il set: 6-3, 6-2, 5-7 lo score

Incredibile sul centrale. L'argentino recupera 4 game e chiude poi il terzo parziale per 7-5. Sinner non riesce a rientrare in partita.

Cerundolo in vantaggio

Ora è l'argentino a condurre il set, dopo avere difeso a 15 il turno di battuta. Vedremo ora le condizioni al servizio del numero 1 al mondo.

Break Cerundolo: parità sul centrale 5-5

Cerundolo strappa il servizio e rimette tutto in discussione recuperando i due break di vantaggio.

Sinner torna in campo

L'azzurro rientra sul centrale e torna al servizio: si riparte dallo 0-40.

Colpo di scena sul centrale

Era passato a servire per il match Sinner, quando sono improvvisamente mancate le gambe e l'argentino ne ha approfittato per rientrare nel match recuperando uno dei due break di vantaggio e ora a un solo punto dal pareggiare i conti.

"Ho bisogno di vomitare"

L'azzurro torna negli spogliatoi dopo aver detto al suo staff di avvertire il bisogno di vomitare.

Blackout di Sinner!

Colpo di scena sul centrale, dove Cerundolo è inaspettatamente rientrato nel match approfittando del crollo fisico di Sinner, che ha ora chiamato il medical time out per un probabile problema alla coscia destra. Questo il parziale del terzo set: 5-4, 0-40.

Break Cerundolo! 5-3

C'è spazio anche per il break di Cerundolo in quest terzo match, con l'argentino che nega al numero 1 al mondo di chiudere il match e recupera uno dei due break di svantaggio. Possibili problemi alla coscia destra per Sinner.