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Berrettini infinito, Comesana ko dopo più di cinque ore! Chi sfida agli ottavi del Roland Garros

Il tennista azzurro vince una battaglia di cinque set contro l'argentino e supera il terzo turno
2 min
BerrettiniBerrettini-ComesanaRoland Garros

Matteo Berrettini vola agli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Il 30enne tennista romano, 105esimo del ranking mondiale, nei sedicesimi lotta e la spunta al quinto set contro il numero 102 del mondo Francisco Comesana.7-6(3) 5-7 6-7(4) 6-4 7-6(13) in cinque ore 13 minuti di gioco il punteggio che premia Berrettini, protagonista di una prova solida sia dal punto fisico che tecnico, e che si aggiudica il match al quinto match-point (due per il sudamericano). Segnali incoraggianti, sopratutto in vista degli ottavi di finale che lo vedranno scendere in campo contro Juan Manuel Cerundolo, giustiziere di Jannik Sinner al secondo turno e numero 56 del mondo, che ha avuto la meglio dopo quasi sei ore di gioco sullo spagnolo Martin Landaluce per 6-4 6-7(7) 7-6(4) 6-7(4) 7-6(8). Fra Berrettini e Cerundolo nessun precedente.

Le parole di Berrettini

"Sono molto felice di essere qui e sono grato al mio team. Sotto il sole siamo riusciti ad andare in fondo. Comesana ha giocato una grande partita, ha sbagliato forse due palline in cinque ore". Così Berrettini, nell'intervista in campo, dopo il successo in cinque ore e 13 minuti di gioco su Comesana al terzo turno del Roland Garros 2026. "Ho dovuto trovare il modo per vincere la partita che sembrava non finire mai. Ora mi servirà del tempo per recuperare. Quando sono arrivato qui non mi aspettavo di arrivare fino agli ottavi, ma c'è tanto lavoro fisico e mentale dietro", aggiunge Berrettini.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roland Garros

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