TDR 2024, Abete: "Grande competizione di impatto sociale"

L'intervento iniziale è stato di Giulio Ivaldi, numero uno del Cr ligure: ”Se il Torneo torna in Liguria dopo trentanove anni è merito di tutti, dei comuni, delle amministrazioni provinciali e della Regione, del Consiglio Direttivo della LND. Questo risultato è la testimonianza fattiva che si vince solo quando si fa squadra. Sono certo che questa manifestazione darà un impulso importante allo sviluppo del calcio giovanile su tutto il territorio. Questo evento s’innesta alla perfezione nella celebrazione di Genova come Capitale Europea dello Sport 2024. Sarà un'occasione unica per far apprezzare la qualità dei nostri impianti di calcio, sessantacinque riammodernati e messi in sicurezza da poco, diciassette saranno coinvolti nel torneo. Sono le premesse migliori per vivere una grande festa del calcio giovanile”.

A concludere la kermesse, invece, il Presidente della LND Giancarlo Abete, che ha sottolineato l'importanza della manifestazione: ”Il Torneo delle Regioni ancora una volta rafforza i rapporti virtuosi tra calcio e istituzioni negli interessi dei nostri giovani che possono ritrovarsi tutti insieme per una competizione non solo calcistica ma anche e soprattutto di grande impatto sociale. Lo spirito dell’evento è semplice ed al contempo complesso, tante realtà diverse si ritrovano insieme e si riconoscono negli stessi valori”.