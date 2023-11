Under 17 Regionali: Albese-Dertona 0-0, le interviste

Queste le parole a caldo del tecnico dei biancazzurri Francesco Tarsitano: «È stata una partita combattuta, nel primo tempo meritavamo forse qualcosa di più mentre nel secondo siamo stati un po’ disordinati. Abbiamo lottato su tutti i palloni ma non siamo stati abili nel concretizzare al meglio quello che abbiamo creato durante tutti i 90 minuti. Ci è mancata l’ultima giocata, il passaggio decisivo che manda in porta l’attaccante e ultimo ma non meno importante, il tiro in porta. Alla fine il calcio è così: se non tiri in porta è difficile vincere le partite».

L'allenatore del Dertona Alberto Tarditi ha invece dichiarato: «Nel complesso è stata una buona prestazione anche se avremmo potuto ottenere il risultato pieno; abbiamo sbagliato un rigore nei primi minuti di partita e siamo stati anche poco cattivi in qualche occasione sotto porta per sbloccare il risultato. Dobbiamo uscire da una situazione complicata e penso che siamo sulla strada giusta, ma l’importante è remare sempre tutti dalla stessa parte. Ci è mancato un po’ di cinismo in zona offensiva, di voglia di vincere e meno paura, così saremmo potuti tornare a casa con i 3 punti in saccoccia. Dobbiamo lavorare insieme e quel che riusciremo ad ottenere durante la stagione lo prenderemo».