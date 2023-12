Under 16 Regionali: Cheraschese-Fossano 1-2, le interviste

Sale a cinque la striscia di vittorie consecutive in campionato per il Fossano dopo il successo sul campo ostile della Cheraschese . I bianconeri si fermano invece, dopo una buona prestazione, a quota 15 punti in campionato con la speranza però di poter fare molto di più di quello che stanno facendo vedere.

Le parole di Dughera della Cheraschese. Al termine del match queste sono state le parole del tecnico di casa: «La prestazione oggi c’è stata, il risultato a volte è beffardo. Se giocassimo sempre come oggi ci potremmo togliere molte soddisfazioni e conquistare molti punti. Mi dispiace per i ragazzi: si allenano sempre al massimo e oggi hanno interpretato la partita nel modo giusto ma purtroppo il calcio è così. Nelle ultime partite abbiamo lasciato per strada molti punti che in ottica classifica risultano pesanti ma dobbiamo ripartire dalla prestazione di oggi e non fermarci per portare a termine un girone di ritorno completamente differente».

Le parole di Petiti del Fossano. Queste invece le sensazioni a caldo del tecnico ospite, non totalmente soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: «Non è stata la nostra miglior prestazione dell’anno: siamo partiti molli, contratti e abbiamo gestito male il pallone in mezzo al campo, con poca personalità. Nel secondo tempo siamo rientrati in campo con più carattere e, sebbene non abbiamo dato dimostrazione del nostro miglior gioco, abbiamo fatto vedere di avere qualcosa in più, e fortunatamente abbiamo portato a casa i tre punti».