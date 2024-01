Under 16 Regionali: Albese-Asti 0-9, le interviste

Festa totale per l’Asti che stravince con un netto 9-0 dando il via alla caccia delle prime due della classe. Buio completo invece per l’Albese, parso scollegato e non compatto fin dai primi minuti di gioco, che adesso deve digerire in fretta questa pesante sconfitta per farsi trovare pronta al prossimo scontro salvezza contro il San Giacomo Chieri.