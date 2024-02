Under 16 Regionali, Bra-Chisola: 0-6, le interviste

Il Chisola centra la ventesima vittoria stagionale e viaggia a vele spiegate verso la vittoria del titolo regionale, ormai ad un passo. Destino differente invece per il Bra che resta ancora aggrappato al treno verso i play-off e spera di recuperare, nelle prossime e decisive settimane, il biglietto per le fasi finali.

Al termine del match il tecnico giallorosso Walter Scarzello si è espresso in questo modo in merito alla prova dei suoi ragazzi: “Commentare un 6-0 non è sicuramente facile. Loro sono una grande squadra e lo sapevamo ma abbiamo commesso degli errori banali, nel primo tempo, che si sarebbero potuti tranquillamente evitare e che abbiamo pagato a caro prezzo. Forse sei gol sono eccessivi, ma devo riconoscere la forza degli avversari. Da qui a fine stagione, fintantoché la matematica ce lo permetterà, punteremo ai play-off e poi vedremo”.

Queste invece le parole del tecnico vinovese Luca Mezzano: “È stata sicuramente una prova positiva, un risultato importante contro una buona squadra come il Bra. Dal punto di vista della prestazione sono molto contento perché abbiamo creato tanto e concesso molto poco ma non mi è piaciuto il clima che si è venuto a creare in campo: troppo nervosismo e troppi cartellini gialli ottenuti in maniera sciocca. Siamo ad un passo dal traguardo, dobbiamo solamente completare l’opera e prepararci per le fasi finali che sono sicuramente il nostro più importante obiettivo ma allo stesso tempo più difficile”.