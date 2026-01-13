Dazn, altro boom di ascolti per la Serie A: la 20ª giornata sfiora il record

La 20ª giornata di Serie A vola con gli ascolti su Dazn, sfiorando i 6,7 milioni di spettatori (6.670.000) e attestandosi come il secondo turno più seguito della stagione 2025/26, preceduta soltanto dalla 10ª giornata, che mantiene il primato stagionale con 7.601.567 spettatori. Il risultato continua a evidenziare la crescita significativa del massimo campionato italiano su Dazn, anche in confronto alle stagioni precedenti. Le prime 20 giornate di questa stagione hanno fatto segnare una media cumulata di 5,8 milioni di spettatori, con un incremento di circa il 15% rispetto al campionato 2024/25, confermandone così il trend positivo. Ascolti record anche per il big match Inter-Napoli, che ha totalizzato 2.100.000 tifosi connessi, diventando il terzo big match più visto dell'annata, alle spalle di Milan-Roma del 2 novembre (2.396.708 spettatori) e di Inter-Milan del 23 novembre (2.136.298). Non basta, perché la sfida tra la squadra di Chivu e quella di Conte ha fatto registrare il miglior risultato negli scontri diretti di andata e ritorno delle ultime tre stagioni, con una crescita del 4% rispetto al precedente record stabilito da Napoli-Inter del 3 dicembre 2023 (2.016.504 spettatori). Un dato che conferma come lo slot domenicale delle 20.45 rappresenti la fascia oraria più strategica per valorizzare i big match: l’incontro della scorsa stagione, disputato alle 18, aveva infatti registrato 1,7 milioni di spettatori (1.641.069).