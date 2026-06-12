Dazn: la Coppa del Mondo è anche su Prime Video

Dazn, Official Broadcaster in Italia della Coppa del Mondo, stringe una nuova partnership strategica con Prime Video per la distribuzione dei Mondiali di calcio, con l’obiettivo di ampliare la fruizione dei contenuti legati al torneo di calcio più prestigioso al mondo. L’accordo di distribuzione e ritrasmissione prevede che tutte le partite della competizione - insieme a highlights, catch-up e contenuti on demand - siano disponibili anche sul servizio Prime Video tramite un canale dedicato: “Dazn Fifa World Cup 2026”. L'obiettivo, con questa partnership, è massimizzare la visibilità della competizione di calcio più prestigiosa al mondo e rendere l’esperienza dei Mondiali ancora più capillare intercettando nuovi segmenti di pubblico, sempre più ampi e diversificati. Il canale dedicato è già attivabile su Prime Video e potrà essere sottoscritto fino al 19 luglio 2026. L’attivazione e il costo sono una tantum, senza necessità di avere un abbonamento già attivo a Prime Video o Dazn.