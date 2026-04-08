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Vlahovic, ecco cosa cambia sul rinnovo

Il ko nel riscaldamento contro il Genoa lo terrà fuori per un mese, nel frattempo si discuterà di contratto: ecco come
 

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