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infortunio Calhanoglu, si allontana la finale di Coppa Italia
Chivu fa i conti con l'infermeria: Lautaro è di nuovo in gruppo, ottimismo per Luis Henrique, preoccupa, invece, la situazione del turco.
Pubblicato il
30 aprile 2026, 11:51
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