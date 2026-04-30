Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

infortunio Calhanoglu, si allontana la finale di Coppa Italia

Chivu fa i conti con l'infermeria: Lautaro è di nuovo in gruppo, ottimismo per Luis Henrique, preoccupa, invece, la situazione del turco.

Per approfondire