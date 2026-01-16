Tuttosport.com
Spalletti: "Adzic? Non si tocca"

Alla vigilia della trasferta a Cagliari, il tecnico della Juventus non risparmia i complimenti al giovane centrocampista montenegrino.

