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Locatelli: "Spalletti mi ha dato subito fiducia"

Le parole del centrocampista durante la conferenza stampa odierna.

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