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Locatelli: "Spalletti mi ha dato subito fiducia"
Le parole del centrocampista durante la conferenza stampa odierna.
Pubblicato il
18 aprile 2026, 16:11
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