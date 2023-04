Scherma, Veneto: Carlotta Fusetti conquista l'argento a squadre ai Mondiali U.20

Carlotta Fusetti ha conquistato la medaglia d'argento a squadre ai Campionati del Mondo Under 20 in corso in questi giorni a Plovdiv in Bulgaria. La sciabolatrice padovana del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e del Petrarca Scherma insieme alle compagne Michela Landi, Maria Clementina Polli e Manuela Spica ha bissato il risultato di fine febbraio ai Campionati Europei Under 20 svoltisi a Tallinn. Analogo anche l'avversario del team azzurro in finale, quell'Ungheria che in Estonia aveva vinto l'oro per 45-39. La sconfitta è più dolorosa perché l'Italia, dopo un inizio da incubo, aveva recuperato il match portandosi avanti 40-34, grazie a un parziale di 14-2 firmato da Michela Landi in settima frazione, prima dell'ultimo incontro. Carlotta Fusetti, la closer del team azzurro, capace di vincere in stagione tre prove di Coppa del Mondo, nulla ha potuto contro l'ungherese Sugar Battai, ieri in stato di assoluta grazia (+13 il differenziale tra stoccate messe e ricevute nei 3 incontri della finale), che ha ribaltato il match, vincendo all'ultima stoccata 45-44. Le azzurrine, team numero 5 del seeding, avevano fatto il loro debutto nel tabellone da 32 superando con un netto 45-12 la formazione di Israele.