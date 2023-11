Ligabue celebra la prima pagina di Tuttosport: la storia Instagram

"Balliamo sul mondo". I fan ricorderanno il grande successo di Ligabue, nell'ormai lontano 1990. "Balliamo sul mondo", però, è stato anche il titolo in prima pagina scelto quest'oggi da Tuttosport per celebrare le imprese della Nazionale italiana di tennis, che ha trionfato in Coppa Davis, e di Pecco Bagnaia, Campione del mondo della MotoGP per il secondo anno consecutivo.