Panatta “spodestato” da Sinner 47 anni dopo: il commento dopo il trionfo in Davis

Adriano Panatta, dagli studi della Rai, ha commentato il trionfo dell'Italia nella finale di Coppa Davis contro l'Australia per 2-0 grazie alle vittorie nei singolari di Arnaldi e Sinner: "Mi sono levato un pensiero, così almeno ora chiameranno loro. Jannik contro Djokovic ha giocato un match pazzesco, in questo momento è lui il numero uno al di là delle classifiche, che non contano: ora si vede che questo ragazzo è lì, e secondo me ci rimarrà per tanto tempo".