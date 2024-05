Sardegna, passione outdoor

Tavolara da favola

Dall’azzurro e il verde smeraldo delle onde, sorge l’isola di Tavolara, una montagna ricoperta di ginepro, rosmarino e lentisco. E quella di scalare una parete di roccia in mezzo al mare, è proprio la sensazione che si prova affrontando questo suggestivo itinerario, che può anche considerarsi in un certo senso storico, visto che ricalca il percorso degli antichi proprietari, che utilizzavano l’isola di Tavolara per il pascolo e come riserva di caccia. Un sentiero attrezzato più che una classica via ferrata, ma che in alcuni passaggi su roccia obbliga a indossare imbragatura di sicurezza e casco. L’esperienza inizia già dal molo di Tavolara, piuttosto agevole da raggiungere in estate grazie alle imbarcazioni e in generale affidandosi a un trasporto in gommone con skipper, di lì, attraverso una stradina che costeggia gli edifici, si accede a una spiaggetta, delimitata da alcuni scogli, che a loro volta aprono una traccia per il sentiero principale.