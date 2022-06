Trionfo Blake: vince il titolo giamaicano dei 100 metri

KINGSTON (GIAMAICA) - Yohan Blake continua a mietere successi. Il fuoriclasse giamaicano, campione del mondo nei 100 metri nel 2011, mette le mani sul titolo nazionale dei 100 metri con l'ottimo tempo di 9"85 (+1 m/s), il suo miglior crono dell'ultima decade. Niente da fare per i suoi diretti avversari, le giovani promesse Oblique Seville (9"88) e Akeem Blake (9"93) che hanno comunque dato filo da torcere all'esperto 32enne. Tra le donne successo per Shericka Jackson in 10"77 (+0.9 m/s) che ha preceduto Kemba Nelson (10"88) ed Elaine Thompson-Herah (10"93). Shelly-Ann Fraser-Pryce, già qualificata ai Mondiali come detentrice del titolo nei 100 metri, non ha disputato la finale e giovedì aveva corso in batteria: 10"70 il tempo per la 35enne giamaicana.