Atletica, McLaughlin migliora il suo record mondiale sui 400 ostacoli

Sydney McLaughlin, campionessa olimpica in carica, ha migliorato il proprio record mondiale nei 400 ostacoli a Eugene (Oregon) con un tempo di 51"41, che la rende più che mai la grande favorita dei prossimi Mondiali. La sua rivale Dalilah Muhammad, che l'ha battuta ai Mondiali del 2019 a Doha, è assente dai Trials statunitensi per un infortunio al tendine del ginocchio. McLaughlin, 22 anni, ha corso cinque centesimi sotto il tempo ottenuto nella finale ai Giochi di Tokyo dell'anno scorso, che l'aveva vista vincere l'oro davanti alla Muhammad. Quest'ultima, da campionessa in carica, potrà difendere le sue chance sulla stessa pista di Hayward Field, così come Britton Wilson (53"08) e Shamier Little (53"92), seconda e terza, ben dietro McLaughlin. "Ogni volta che vengo qui, sento che sta per succedere qualcosa di incredibile", ha detto l'eroina del giorno, che ha battuto il record mondiale per la prima volta l'anno scorso a Eugene.