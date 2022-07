Atletica, Mondiali: Tecuceanu in finale degli 800 metri

Ai Mondiali di Eugene, in Oregon, l'azzurro Catalin Tecuceanu accede alla finale degli 800 metri. Ottavo a duecentometri dall'arrivo, il mezzofondista risale diverse posizioni con un gran finale fino al quinto posto (diventato quarto per la squalifica dello statunitense Jonah Koech) e sigla il primo primato personale, abbassato a 1'44"83. Il ritmo imposto, tra gli altri, dal canadese Marco Arop produce i tempi più veloci del round (è lui il capolista con 1'44"56), tanto che Tecuceanu alla fine, pur ripescato con i tempi, stampa il quarto crono assoluto. Appuntamento in semifinale alle 4 del mattino italiane nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22.