Palmisano punta Parigi 2024 dopo l'operazione: "Non resterà un sogno"

La campionessa olimpica della 20 km di marcia Antonella Palmisano è stata sottoposta ad un intervento chirurgico all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Il medico federale Andrea Billi ha dichiarato: "L'atleta è stata sottoposta in data odierna a intervento di rimozione di setto fibroso inglobante il nervo sciatico nello spazio gluteo profondo dell'anca sinistra. L'equipe chirurgica diretta dal dottor Dante Dallari ha espresso parere positivo sull'andamento dell'intervento. L'atleta dovrà osservare un periodo di riposo di una settimana, per poi iniziare la riabilitazione. I tempi di recupero verranno valutati successivamente". La Fidal ha fatto sapere che l'operazione era finalizzata a risolvere definitivamente i problemi fisici che hanno condizionato l'azzurra, costringendola a rinunciare ai Mondiali di Eugene e agli Europei di Monaco di Baviera .

Palmisano: "Non vedevo l'ora di affrontare questo intervento"

La 31enne delle Fiamme Gialle allenata da Patrizio Parcesepe ha messo dunque nel mirino i Mondiali di Budapest di agosto 2023 e i Giochi Olimpici di Parigi 2024: "Adesso posso ricominciare a sognare per gli anni futuri. Non vedevo l'ora di affrontare questo intervento, perché il fastidio, quest'anno, era davvero peggiorato e cominciava a limitarmi un po' troppo: non era più gestibile, lo sentivo anche stando seduta e non soltanto quando marciavo. Devo ringraziare tutta l'equipe del Rizzoli che mi è stata accanto: sono stati gentilissimi e mi hanno rassicurato. Mi rincuora il fatto che non servirà un secondo intervento. Adesso mi attende tanta riabilitazione, lo sa bene il mio fisio Cristian Bruno che ormai è abituato, considerati i tanti problemi fisici che ho avuto negli anni. Parigi? Sì, ci penso già. Non resterà soltanto un sogno".