Dallavalle, argento straordinario nel salto triplo ai Mondiali di atletica

Andrea Dallavalle vince un argento straordinario nel salto triplo ai Mondiali di atletica, in scena a Tokyo. Il 25enne di Piacenza, delle Fiamme Gialle, salta 17.64 metri (personal best) all'ultimo tentativo e scavalca provvisoriamente tutti, compreso l'argento olimpico in carica Pedro Pichardo, il cubano Lazaro Martinez (17.49) e l'algerino Yasser Mohammed Triki, quarto con 17.25. Il portoghese Pichardo però, all'ultimo salto, centra un incredibile 17.91, conquistando l'oro sul gong. Argento per l'azzurro; bronzo per Martinez. Andy Diaz Hernandez (Fiamme Gialle), invece, non va oltre il sesto posto. Bronzo olimpico in carica, il classe 1995 di origini cubane, anche lui delle Fiamme Gialle, disputa una gara sotto i suoi standard, condizionato da qualche problema all'inguine che ne ha limitato la fluidità della corsa. 17,19 metri la miglior misura messa odierna di Diaz. Per l'Italia è la sesta medaglia in questi Mondiali: per gli azzurri fino a oggi un oro - conquistato da Mattia Furlani - tre argenti e un bronzo.

Dallavalle porta a casa l'argento, Pachardo gli soffia l'oro

Diaz su Dellavalle e Pichardo

"E' stato un anno difficile che volevo chiudere in bellezza, invece ho sbagliato. Avevo dolore, ma non é una scusante. Ora mi prendo una pausa per riposare, ma il prossimo anno spero di sfidarmi nuovamente con Pichardo, a cui ho chiesto di continuare a gareggiare per competere per un'altra volta". Così ai microfoni Rai Andy Diaz al termine della gara di salto triplo ai Mondiali di atletica, dove é giunto sesto, deludendo le attese di podio. L'azzurro, cubano naturalizzato italiano, al termine della gara ha avuto uno scambio di opinioni con il vincitore, il portoghese Pedro Pichardo, anche lui nato a Cuba. "Nulla di grave, é la competitività, l'adrenalina della gara. La sfida l'ha vinta lui". L'argento é andato all'altro azzurro Andrea Dallavalle. "Andrea mi ha detto 'non ci credo', invece deve crederci sono molto contento per la sua medaglia" ha concluso Diaz.