Ciclismo, Colbrelli crede al rientro: "Tornerò a gareggiare"

BRESCIA - "Credo che tornerò a gareggiare. Ci credono in tanti e io per primo, La speranza è l'ultima a morire". Vuole montare di nuovo in sella Sonny Colbrelli, vincitore della 118ª edizione della Parigi-Roubaix, alle prese con la riabilitazione dopo che gli è stato impiantato un defibrillatore in seguito all'arresto cardiaco accusato all'arrivo della seconda tappa del Giro di Catalogna 2022. "Mi sto rimettendo molto velocemente ho avuto il via libera per fare qualche passeggiata tranquilla con la bici", ha spiegato a margine della presentazione alla Rocca d'Anfo, in provincia di Brescia, della sedicesima tappa del Giro d'Italia, che il 24 maggio porterà i corridori da Salò all'Aprica. "Non avrei comunque partecipato al Giro d'Italia, ma avevo in programma di fare il Tour de France - ha aggiunto il 31enne di Desenzano del Garda -. La tappa bresciana? Credo che sarà decisiva".