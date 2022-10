Ciclismo, Nibali e Ganna da brividi tra Giro di Lombardia e Record dell'Ora

GRENCHEN (Svizzera) - Un'Ora per la storia. Al velodromo di Grenchen, in Svizzera, Filippo Ganna ha l’occasione di far coincidere di nuovo la propria traiettoria di carriera con quella più ampia del ciclismo mondiale. Dopo una vita passata a lottare contro i secondi, stavolta saranno i metri a decidere il destino del campione di Verbania sulla sua avveniristica Bolide F HR 3D. Ne basterà uno in più di quelli compiuti da Dan Bigham, sempre a Grenchen, lo scorso 19 agosto. L'ingegnere e ciclista inglese, coinvolto anch'egli nell'ampio progetto Ineos che copre le spalle di Ganna, arrivò a toccare la distanza di 55,548 chilometri in 60 minuti. La sfida del Record dell'Ora da sempre fonde spazio e tempo, riuscendo a far convivere campioni di epoche diverse uno a fianco dell'altro: da Henri Desgrange nel 1893 passando per Fausto Coppi ed Eddy Merckx, arrivando alle migliori prestazioni umane sull'ora di Moser, Indurain e Boardman. Filippo Ganna, questa sera a partire dalle ore 20 (diretta tv su RaiSport e Eurosport dalle 19.45), cercherà il suo posto accanto a questi campioni. La spinta azzurra non mancherà: il ct delle nazionali su pista Marco Villa sarà con lui al centro del Velodromo di Grenchen a dargli supporto e riferimenti, mentre il selezionatore delle crono Marco Velo lo ha accompagnato nelle ultime settimane di preparazione, trasferta iridata a Wollongong compresa. «Filippo ha cercato la sua comfort zone. A dargli la carica ci saranno la famiglia, la fidanzata, gli amici di sempre e pure l'amico dj che ha scelto la sua musica preferita. Saranno presenti anche i ragazzi della nazionale su pista. Insomma, tutte le sue persone di riferimento» spiega dalla Svizzera Marco Villa. «Soltanto Filippo conosce le sue sensazioni, faccia a faccia io l’ho visto bene. Nelle ultime prove ha scelto un rapporto 65x14 e - a meno di cambi dell'ultim'ora - correrà con questo. Negli ultimi test da 6 e da 10 minuti ha tenuto la velocità che cercava e credo basti il 65 per prendere spingere alla giusta intensità ad inizio e a metà prova» le parole di Villa. Anche il meteo avrà la sua importanza, mentre la temperatura sarà portata a 27 gradi all'interno del velodromo: «Lo scorso fine settimana è stato perfetto, ma anche stavolta crediamo ci saranno le giuste condizioni tra pressione e umidità».