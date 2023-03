Ciclismo, Roglic vince la 6ª tappa e ipoteca la Tirreno-Adriatico

OSIMO (Ancona) - Tripletta di Primoz Roglic che, da leader della classifica generale, ha vinto, dopo uno sprint ristretto, la 6ª e penultima tappa della 58ª Tirreno-Adriatico , da Osimo Stazione a Osimo (Ancona), lunga 193 chilometri. Lo sloveno ha di fatto ipotecato il successo finale nella 'Corsa dei due mari' , che si concluderà domani a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Sarà lui a trionfare, se non si verificheranno clamorose rivoluzioni o incidenti. Oggi Roglic, che si era già aggiudicato le tappe a Tortoreto e Sarnano-Sassotetto, ieri e l'altro ieri, con il tempo di 4h19'17", ha preceduto sul traguardo l'inglese Tao Geoghegan Hart, secondo, e il portoghese Joao Almeida, terzo . Primo degli italiani nell'ordine d'arrivo l'abruzzese Giulio Ciccone, 6°, a 3". In classifica generale, Roglic, che ha già vinto la Tirreno-Adriatico nel 2019, precede di 18" Almeida e di 23" Geoghegan Hart, vincitore del Giro d'Italia nel 2020.

Roglic: "Pazzesco aver vinto tre tappe"

Sul traguardo di Osimo Roglic, ai microfoni della Rai, afferma che "è stata una giornata dura ma il team è stato superlativo. È pazzesco aver vinto tre tappe. È stata una frazione insidiosa fino alla fine, c'erano tanti corridori vicini a me in classifica generale. Manca una tappa, l'esperienza mi insegna che le corse finiscono solo quando si taglia il traguardo dell'ultima tappa". Lo sloveno è dunque chiamato a difendere la maglia azzurra nella settima e ultima frazione, i 154 chilometri in programma domani sul circuito di San Benedetto del Tronto.