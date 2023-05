Ganna positivo al Covid: si ritira dal Giro d'Italia

TORINO - Si chiude in anticipo il Giro d'Italia per Filippo Ganna, costretto al ritiro dopo aver riscontrato la positività al Covid-19 prima della partenza dell'ottava tappa da 207 chilometri da Terni a Fossombrone. Un vero peccato per il 26enne piemontese della Ineos-Grenadiers che nelle ultime ore ha mostrato "lievi sintomi simil-influenzali", fa sapere la sua squadra: "Filippo ora si riposerà e recupererà completamente prima di riprendere il suo restante programma di gare del 2023". Quello di Ganna non è il primo caso di positività al Covid in questa edizione della corsa in rosa numero 106. Prima della partenza della settima tappa per Campo Imperatore, anche Nicola Conci dell'Alpecin e Giovanni Aleotti della Bora Hansgrohe avevano infatti dato forfait per lo stesso motivo.