Golf, Masters: comanda Scheffler, Woods crolla

Woods solo 41esimo

Mentre Tiger Woods lotterà solo per ottenere il miglior risultato possibile. Il californiano è infatti scivolato dalla 19/a alla 41/a posizione (223, +7), complice un terzo giro in 78 (+6), che rappresenta il suo punteggio più alto in 93 round giocati al Masters. Tre birdie, cinque bogey e due doppi bogey (alla 5 e alla 18) per il californiano, che è tornato a giocare questo appuntamento 508 giorni dopo l'ultima volta e a distanza di 14 mesi dal grave incidente stradale in cui è rimasto coinvolto a Los Angeles. "Non mi sono sentito a mio agio nel colpire la pallina. Nulla sembrava funzionare, dalla mia postura alla mia mano destra, ho tirato troppi putt e non è stata la mia giornata", le dichiarazioni di Woods. Che ha poi elogiato il momento d'oro di Scheffler. "Viene da due mesi fantastici e ora ha l'opportunità di vincere un Major. Si è meritato questa chance", ha spiegato "The Big Cat".