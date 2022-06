PGA Tour, The Memorial: Molinari si perde a metà gara

Subito grande equilibrio, negli Usa , al The Memorial Tournament , uno tra i tornei più importanti del PGA Tour . A Dublin ( Ohio ), dopo il primo round e con uno score di 67 (-5) colpi, sono sei i golfisti in testa alla classifica: 3 americani Cameron Young , Luke List , Davis Riley , il canadese Mackenzie Hughes , il sudcoreano Kyoung - Hoon Lee e l'australiano Cameron Smith (numero 3 del world ranking). Non era mai successo nella storia del torneo che al termine delle 18 buche di apertura, ci fossero sei leader. Al Muirfield Village Golf Club (par 72), a "casa" di Jack Nicklaus , è invece 34/o con 71 (-1) il torinese Francesco Molinari . Unico azzurro in gara, ha disputato una gara quasi impeccabile fino alla quindicesima buca, poi alla 16 e alla 17 ha pagato a caro prezzo due errori che gli hanno fatto perdere colpi e terreno.

Cinque birdie e quattro bogey per il vincitore dell'Open Championship 2018 che condivide la 34/a posizione con altri big quali, tra gli altri, Collin Morikawa e Viktor Hovland, rispettivamente al quarto e al settimo posto al mondo. Dopo quella di Lorenzo Gagli in Germania, al Porsche European Open e sul Dp World Tour, ancora una squalifica, questa volta sul PGA Tour. Il giapponese (vincitore di questo torneo nel 2014) è stato costretto a lasciare la competizione per via di un bastone non conforme al regolamento, sulla cui faccia sono state apparentemente segnate delle linee con vernice. Classifica corta in America, dove Will Zalatoris è 7/o con 68 (-4) al pari di altri tre americani: Wyndham Clark, Sahith Theegala e Danny McCarthy. Più indietro Jordan Spieth, Rory McIlroy, Xander Schauffele e Rickie Fowler, 21/i con 70 (-2). Non delle migliori la partenza della gara di Jon Rahm (campione nel 2020, costretto ad abbandonare il torneo lo scorso anno, quando ormai lo aveva in tasca, perché positivo al Covid) e Patrick Cantlay (campione uscente, ha fatto sua la competizione pure nel 2019), 48/i con 72 (par). Rientro difficile, dopo l'operazione al polso, per Bryson DeChambeau. A segno nel 2018 al The Memorial, è ora 96/o con 76 (+4).