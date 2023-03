Golf, verso la Ryder Cup: nuovo show della "Road to Rome" in Lombardia

Un nuovo spot verso la Ryder Cup. Dopo lo show dello scorso febbraio a Roma e a Milano, torna "Golf in Piazza". Bergamo e Brescia, Capitale italiana della Cultura 2023, per due giorni saranno anche Capitale del "green". Rispettivamente sabato 1 aprile lungo il Sentierone a Bergamo e domenica 2 a Piazza della Vittoria a Brescia, dalle ore 10:00 alle 18:00, andrà in scena il secondo evento della "Road to Rome 2023". Tra gli ospiti speciali del doppio evento, il trofeo della Ryder Cup e il pioniere del golf azzurro: Costantino Rocca. Primo italiano ad aver giocato la Ryder Cup nel 1993 (ha fatto parte del team Europe anche nel 1995, quando realizzò una "hole in one", e nel 1997, quando superò Tiger Woods), secondo al British Open, sarà presente a Bergamo dov'è nato e cresciuto. In Lombardia, regione dalla grande tradizione golfistica, saranno 13 le postazioni di prova.*