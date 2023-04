Golf, Malagò: "Ryder Cup più di un evento, mancate Olimpiadi un errore"

"La Ryder Cup è un nuovo capitolo di questa meravigliosa avventura, non è solo l'evento sportivo, ma tutto ciò che la precede. A partire dall'Open e per la legacy che lascerà". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante la conferenza stampa di presentazione del DS Automobiles 80° Open d'Italia, al Salone d'onore del Coni. Poi una riflessione di natura politica: "Questa competizione si svolge a Marco Simone. Sono passati 63 anni dalle Olimpiadi di Roma 1960; quell'evento ha lasciato molti impianti, infrastrutture di cui tutti beneficiamo e alcuni ormai in disuso. Dal 1960 ad oggi, in questa città meravigliosa, non candidare Roma ha certificato che l'unica opera di carattere internazionale è stata fatta da un privato, Lavinia Biagiotti".



Le parole del sindaco Gualtieri "L'Open di Golf avrà grande attenzione e copertura mediatica. Sarà l'antipasto succulento della Ryder che certifica ancora la relazione nel binomio tra sport e turismo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la presentazione al Salone d'Onore del Coni dell'Open di Golf che si svolgerà a maggio al Marco Simone. "Stiamo crescendo e ci saranno altri appuntamenti sportivi e culturali che qualificano Roma che può diventare un catalizzatore di coinvolgimento attivo dei cittadini. Siamo impegnati per rimetterci in moto, ci stiamo candidando a tutto per rilanciare il nostro patrimonio impiantistico", ha concluso Gualtieri.



Chimenti: "Open d'Italia evento straordinario, sulla Ryder ci ho creduto" "Gli Open d'Italia saranno un evento straordinario. Sarà gratuito, rinunciamo a un'entrata importante ma lo facciamo per promuovere lo sport". Lo ha detto il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, parlando dell'Open d'Italia che si svolgerà a maggio al Marco Simone, presentato questa mattina al Salone d'Onore del Coni. Quanto alla Ryder di settembre ha invece aggiunto: "Io ci ho creduto, venivo considerato un deficiente, non avendo una storia golfista questo paese. Ma ospitarla a Roma dimostra che quando si crede in qualcosa si fa un passo in avanti. Sono stato aiutato da Malagò e dalla politica. Non posso che ringraziare".

