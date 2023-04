Golf, PGA Tour: Fitzpatrick vince l'RBC Heritage, Spieth ko

L'RBC Heritage va a Matt Fitzpatrick (66 70 63 68) che negli Usa supera alla terza buca di spareggio il campione uscente Jordan Spieth (68 67 66 66) e festeggia il secondo titolo in carriera sul PGA Tour, il primo in un evento diverso da un Major. Dopo il trionfo allo US Open nel giugno 2022, l'inglese nel South Carolina si è imposto grazie a un birdie al play-off. Sul percorso dell'Harbour Town Golf Links (par 71) di Hilton Head Island, entrambi hanno chiuso le 72 buche regolamentari con un totale di 267 (-17) colpi, ma a far la differenza è stata poi una prodezza del 28enne di Sheffield che, lo scorso anno, si classificò secondo all'Open d'Italia. Verso la Ryder Cup di Roma, l'Europa batte gli Usa. Non solo Spieth, runner up. Patrick Cantlay si è infatti classificato 3/o con 268 (-16) davanti a Xander Schauffele, 4/o con 269 (-15), e Sahith Theegala e Hayden Buckley, entrambi 5/i con 270 (-14). Fuori dalla Top 10 Scottie Scheffler, 11/o con 272 (-12). Con questo risultato, Scheffler ha sprecato l'opportunità di tornare al primo posto nel ranking mondiale. Sul trono resta dunque lo spagnolo Jon Rahm che, dopo l'impresa al The Masters non è andato oltre il 15/o posto con 273 (-11).