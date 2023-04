Golf, Mexico Open: buon avvio per Rahm e Molinari

La leadership di Austin Smotherman, il buon inizio di Jon Rahm e la prova convincente di Francesco Molinari . A Vallarta non ha deluso le attese il primo round del Mexico Open che ha visto l'americano Smotherman chiudere le 18 buche di apertura del torneo del PGA Tour al comando della classifica con uno score di 63 (-8) colpi, uno di vantaggio nei confronti del sudafricano Erik Van Rooyen e dell'argentino Tana Goya, entrambi 2/i con 64 (-7). Sul percorso del Vidanta Vallarta Golf Club (par 71) lo spagnolo Rahm , numero 1 mondiale e campione in carica , al termine del primo giro è 14/o con 67 (-4) dopo una prova con sei birdie e due bogey.

Molinari, buon inizio: è 31°

Alle sue spalle, ad un solo colpo c'è, tra gli altri, Chicco Molinari. Il torinese, 31/o con 68 (-3), dopo un bogey alla buca 4, ha siglato quattro birdie. Prova bogey free con otto birdie per Smotherman che, peraltro, il Mexico Open lo ha vinto nel 2018 quando però la competizione faceva parte del PGA Tour Latinoamérica. Buon avvio anche per un altro americano, Tony Finau. Numero 16 al mondo, in Messico è ora 4/o con 65 (-6) al fianco di Eric Cole, Taylor Pendrith e Raul Pereda.