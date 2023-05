Golf, ranking: Rahm resta n.1, Meronk entra in top 50

La nuova classifica mondiale vede invariate le prime 5 posizioni, con lo spagnolo sempre al comando. Balzo in avanti per il polacco, che risale al 46esimo posto, e per Clark, ora 31esimo

08 . 05 . 2023 13:14 1 min

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi